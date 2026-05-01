Fuga in Spagna | arrestato il gestore del bar che rubava alle slot

Un uomo di 51 anni, gestore di un bar, è stato arrestato ad Alicante, in Spagna, con l’accusa di aver sottratto denaro dalle macchinette delle slot machine installate in un locale di Fano. La vicenda riguarda un episodio di furto che ha coinvolto più strumenti di gioco, e l’arresto è stato effettuato dalle autorità locali. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

?? Cosa sapere Arrestato ad Alicante il cinquantunenne che gestiva il furto di denaro nelle slot di Fano. L'uomo dovrà scontare sette anni e sette mesi di reclusione per i furti commessi. Alicante, 1 maggio 2026. La fuga del cinquantunenne nato in provincia dell'Aquila e residente a Fano si è conclusa con l'arresto operativo in Spagna, grazie al mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Pesaro. Il rintraccio, avvenuto nella penisola iberica dopo mesi di ricerche serrate, ha permesso .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga in Spagna: arrestato il gestore del bar che rubava alle slot Notizie correlate Slot svuotate con le chiavi del bar, arrestato dopo la fuga all’esteroFano, 30 aprile 2026 – Arrestato in Spagna e riportato in Italia dopo anni di fuga: dietro al bar “fantasma” c’era un sistema studiato per svuotare... Trieste, bar preso di mira: aggressione al gestore e vetrine distrutte, caccia all’aggressore in fuga.Un violento alterco scoppiato giovedì sera in un bar di via della Raffineria, a Trieste, ha ferito il gestore del locale e causato ingenti danni alle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Slot svuotate con le chiavi del bar, arrestato dopo la fuga all’estero; Latitante tarantino arrestato a Madrid, era irreperibile dal 2022. Il nome; La fuga del latitante finisce in aeroporto: trafficante di eroina catturato in Grecia; Latitante tarantino arrestato a Madrid: in manette dopo tre anni di fuga. Soldi sottratti da slot e macchinette, rintracciato e arrestato in SpagnaCinquantunenne residente a Fano preso ad Alicante dopo mesi di ricerche. Su di lui pendeva un mandato. Ora è stato estradato in Italia dove dovrà scontare la pena di oltre 7 anni. Importante anche la ... msn.com Slot svuotate con le chiavi del bar, arrestato dopo la fuga all’esteroCondannato a oltre 7 anni, rintracciato in Spagna ed estradato: secondo le indagini avrebbe organizzato con la compagna un sistema per sottrarre denaro dalle macchinette di un locale di Fano ... ilrestodelcarlino.it Prima ‘fuga’ dell’anno a Forte dei Marmi… - facebook.com facebook Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com