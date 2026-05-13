Al WeWorld Festival, che si svolge a Base Milano, sono state ascoltate le testimonianze delle madri di Gaza. Le donne hanno raccontato come cercano di alleviare le sofferenze dei loro figli, evitando di usare parole di odio. Il festival promuove il dialogo e il confronto, invitando a parlarne prima di arrivare a situazioni di conflitto. L’evento si intitola “Unite e Plurali - meglio parlarne prima che mai”.

“Unite e Plurali - meglio parlarne prima che mai”: torna con questo invito il WeWorld Festival, a Base Milano. Dal 15 al 17 maggio, tre giorni di talk, performance, mostre, musica e attivazione collettiva per rimettere al centro i diritti delle donne, delle ragazze e delle nuove generazioni. Il Giorno è mediapartner dell’iniziativa che lunedì sarà introdotta da “Her Futur at Risk“ - un report di WeWorld per documentare l’impatto delle crisi umanitarie - che sarà presentato alle 20.30 alla Casa delle Donne, con la partecipazione della scrittrice Daria Bignardi. Durante la kermesse che prenderà il via ufficialmente venerdì (il programma completo è qui ).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al WeWorld Festival le voci delle madri di Gaza: “Pensano a limitare le sofferenze dei figli, mai una parola d’odio”

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