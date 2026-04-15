Racalmuto volta pagina | al via i lavori per il depuratore hi-tech di Orto Petrotto
Sono iniziati i lavori per il nuovo impianto di depurazione nel Comune di Racalmuto. L’intervento prevede il completamento e l’adeguamento di un impianto già esistente, con l’obiettivo di migliorare il trattamento delle acque reflue. La realizzazione di questa infrastruttura è stata annunciata dal Comune, che ha comunicato l’avvio delle operazioni senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.
Partita la fase di completamento e adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Racalmuto. L’intervento, in zona Orto Petrotto, mira a potenziare l’efficienza del sistema e a garantire una protezione rigorosa dell’ambiente e della salute pubblica, rispettando le distanze.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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