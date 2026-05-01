Storie di forza al femminile Le donne si raccontano Incontro organizzato da Udi

Domani a Fivizzano si svolge l’evento “Voci di Donne”, organizzato dall’Unione Donne in Italia. L’iniziativa prevede interventi di diverse donne che condividono le proprie esperienze e racconti di vita. L’appuntamento si svolge presso una sede locale e coinvolge partecipanti di varie età. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e testimonianza sul ruolo e le sfide delle donne nella società.

Si intitola “ Voci di Donne “ l’incontro organizzato da Udi La Spezia domani, sabato, a Fivizzano. Un incontro, quello in programma alle 16 all’Hotel Diffuso nel comprensorio lunigianese, che riunisce donne con cicatrici visibili e invisibili, scrittrici, artiste e professioniste del diritto, per raccontare percorsi di resilienza, creatività e impegno civile. Un momento aperto alla comunità, pensato per dare spazio a voci che troppo spesso restano ai margini. E’ durante un’intervista radiofonica su Radio Elle Lunigiana di Aulla, condotta da Fabrizio Panizzi e Stefano, che nasce l’idea di Voci di Donne. Ospiti della trasmissione erano Tina Iovine, docente primaria, attrice e autrice di A Nome di Tutte, e Manuela Bacci, avvocata e referente Udi La Spezia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie di forza al femminile. Le donne si raccontano. Incontro organizzato da Udi Notizie correlate Leggi anche: “Storie di donne. Storie di impresa”: un progetto per raccontare l’imprenditoria femminile Marzo Donna, le donne agricoltrici ed artigiane si raccontano al Maschio AngioinoTempo di lettura: 2 minutiCasartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino, lunedì 23... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Storie di forza al femminile. Le donne si raccontano. Incontro organizzato da Udi; Storie di… rinascita: dialogo a più voci sul libro di Maria Grazia Carriero, Storia di Lina. Geografie affettive tra arte ed etnografia; 1° maggio 1947: la strage di Portella della Ginestra; Lo storytelling nel colloquio di lavoro. Raccontarsi per essere ricordati. De Rensis a Storie Italiane: "La difesa di Stasi vuole tirare fuori dal carcere un innocente, non mandare in galera altri" - facebook.com facebook