Cannes 2026 al via il Festival | il red carpet delle star

Il Festival di Cannes 2026 è iniziato con una serata all'insegna del glamour e delle celebrità sulla Croisette. La manifestazione, che ogni anno attira attori, registi e addetti ai lavori, ha aperto ufficialmente i battenti con un evento ricco di luci e presenze di alto livello. La serata inaugurale ha visto sfilare sul red carpet numerose star del cinema internazionale, confermando il ruolo di questa rassegna come uno degli appuntamenti più attesi del settore.

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