Cannes 2026 al via il Festival | il red carpet delle star
Il Festival di Cannes 2026 è iniziato con una serata all'insegna del glamour e delle celebrità sulla Croisette. La manifestazione, che ogni anno attira attori, registi e addetti ai lavori, ha aperto ufficialmente i battenti con un evento ricco di luci e presenze di alto livello. La serata inaugurale ha visto sfilare sul red carpet numerose star del cinema internazionale, confermando il ruolo di questa rassegna come uno degli appuntamenti più attesi del settore.
Si alza il sipario sul Festival di Cannes 2026 con una serata inaugurale ricca di star, cinema e glamour sulla Croisette. Ad aprire il festival è stato ‘ The Electric Kiss ‘, commedia romantica in costume del regista francese Pierre Salvadori, ambientata nella Parigi degli anni Venti. Sul red carpet hanno sfilato i protagonisti del film insieme ai membri della giuria internazionale guidata dal regista sudcoreano Park Chan-wook. Tra i più fotografati anche Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Jane Fonda, James Franco ed Elijah Wood. Durante la cerimonia è stata consegnata la Palma d’Oro onoraria al regista de ‘Il Signore degli Anelli’, Peter Jackson.🔗 Leggi su Lapresse.it
Cannes Filmfestival Reacts to Magic
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