GUALDO TADINO - Il progetto "Giovani Ambasciatori d’Europa: Cultura, tradizione e innovazione per l’integrazione", premiato lo scorso novembre a Berlino con il prestigioso "Premio dei Presidenti 2025", presso la Schloss Bellevue, dal Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier e dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, prende concretamente avvio. Promosso dal Comune di Gualdo Tadino insieme alla città gemellata di Schwandorf, fu premiato perché si prefigge la cooperazione tra i Comuni, grazie alla capacità di unire tradizione, innovazione tecnologica e cittadinanza attiva in un percorso europeo rivolto alle giovani...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il progetto: "Giovani . Ambasciatori d’Europa"

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