Sei giovani sono impegnati come operai nella produzione di ghisa ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere alle nuove generazioni il lavoro delle istituzioni e della Polizia locale attraverso un’esperienza pratica. I giovani stanno svolgendo attività sul campo, diventando così testimoni diretti delle procedure e delle responsabilità legate a queste funzioni.

Abbiategrasso (Milano) – L’obiettivo era mostrare alle giovani generazioni, attraverso un’esperienza diretta sul campo, il lavoro delle istituzioni e della Polizia locale in particolare. Si è concluso il progetto Ragazzi On the Road, promosso dall’omonima associazione: protagonisti, sei giovani che hanno ora raccontato la loro esperienza. Il progetto. Fin dalle prime ore i ragazzi sono stati coinvolti nelle attività operative della Locale, seguendo gli agenti e confrontandosi con la gestione degli incidenti stradali e le norme del prontuario ricevuto all’avvio del progetto. L’incontro si è svolto alla presenza del sindaco Cesare Nai e dell’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, promotrice dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei giovani al lavoro come ghisa: “Ora ambasciatori di legalità tra i coetanei e nelle famiglie”

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