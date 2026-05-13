Al via il bando per ristrutturare la caserma e il magazzino dei vigili del fuoco

Il Comune di Cinte Tesino ha pubblicato un bando di gara per affidare i lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma e del magazzino dei Vigili del Fuoco presenti nel paese. La procedura riguarda le imprese interessate a partecipare e si concentra sull’assegnazione degli interventi di riqualificazione delle strutture. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

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