Al via il bando per ristrutturare la caserma e il magazzino dei vigili del fuoco
Il Comune di Cinte Tesino ha pubblicato un bando di gara per affidare i lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma e del magazzino dei Vigili del Fuoco presenti nel paese. La procedura riguarda le imprese interessate a partecipare e si concentra sull’assegnazione degli interventi di riqualificazione delle strutture. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.
Il Comune di Cinte Tesino ha dato il via a un bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma e del magazzino dei Vigili del Fuoco del paese.L’aggiudicazione – si legge in una nota – avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Pavia, passi avanti per il trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco
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