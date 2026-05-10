Settimo Torinese incendio in un magazzino | al lavoro 20 squadre dei vigili del fuoco

Questa mattina a Settimo Torinese, un incendio si è sviluppato in un magazzino poco dopo le 8. Sul posto sono intervenute circa venti squadre di vigili del fuoco. L'edificio coinvolto si trova in una zona industriale e al momento non si segnalano feriti o persone intrappolate. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e l'origine del rogo è in fase di accertamento.

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Questa mattina intorno alle 8, a Settimo Torinese, è scoppiato un incendio in un magazzino. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, oltre ai vigili del fuoco, che stanno conducendo le operazioni di evacuazione in una palazzina poco distante dalla struttura in cui si sono sviluppate le fiamme. 20 le squadre di vigili che da stamattina si sono alternate sul posto, per un totale di 65 unità operative. In un primo momento si era anche parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una cascina a poca distanza dal magazzino andato a fuoco, ma la notizia è stata smentita. Quanto riferito in un primo momento, è stato spiegato, è stato determinato da una imprecisione frutto di un’informazione sbagliata circolata erroneamente.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Settimo Torinese, incendio in un magazzino: al lavoro 20 squadre dei vigili del fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio a Settimo Torinese: colonna nera di fumo, vigili del fuoco in azioneUn incendio è divampato intorno alle 8 di domenica 10 maggio in via Ceres a Settimo Torinese. Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroOre di apprensione questa mattina a Cormano, nel Milanese, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il tetto di una palazzina.