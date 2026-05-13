Al via i lavori per l’ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano | sei mesi di cantieri

Sono iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, con un intervento che durerà circa sei mesi. Il cantiere è stato aperto lunedì scorso e coinvolge le operazioni di ampliamento delle aree disponibili per le sepolture. Durante questo periodo, sono previste diverse fasi di lavoro per completare l’ampliamento dell’area cimiteriale. Nessuna interruzione è stata ancora comunicata per i servizi funebri nella zona interessata.

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