Al via i lavori per l’ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano | sei mesi di cantieri
Sono iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, con un intervento che durerà circa sei mesi. Il cantiere è stato aperto lunedì scorso e coinvolge le operazioni di ampliamento delle aree disponibili per le sepolture. Durante questo periodo, sono previste diverse fasi di lavoro per completare l’ampliamento dell’area cimiteriale. Nessuna interruzione è stata ancora comunicata per i servizi funebri nella zona interessata.
Ha preso avvio lo scorso lunedì il cantiere per l'ampliamento del Cimitero di San Lorenzo in Correggiano. Con la consegna dei lavori si apre la fase concreta di un intervento atteso da tempo dalla comunità locale e dalle zone sud del territorio. Una volta completata l’opera, il cimitero potrà.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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