Il progetto per il Museo del Novecento bis può finalmente partire dopo la decisione definitiva di respingere anche l’ultimo ricorso relativo ai lavori. La giunta comunale di Milano ha dato il via libera alle operazioni, confermando che non ci sono più ostacoli legali. La conclusione della procedura è stata comunicata pochi giorni fa, permettendo di avviare le attività di costruzione.

Milano, 21 marzo 2026 – La decisione definitiva è arrivata a tempo di record. Su input del Comune. Il Consiglio di Stato ha chiuso la diatriba legale sul raddoppio degli spazi del Museo del Novecento, respingendo per la seconda volta in pochi mesi il ricorso presentato dalla società Fratelli Navarra srl contro l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Edilcostruzioni Group srl. Due giorni fa, il collegio presieduto da Stefano Fantini ha emesso il suo verdetto, anticipando la pubblicazione del dispositivo rispetto alla classica sentenza con motivazioni, come da espressa richiesta dei legali di Palazzo Marino. Una richiesta verosimilmente legata alla necessità di far partire il cantiere senza ulteriori ritardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo del Novecento bis, adesso si può partire con i lavori: respinto anche l’ultimo ricorso

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