Sila la Casa del Forestiero diventerà un museo mondiale di fossili

L’Ente Parco Nazionale della Sila ha avviato un intervento di riqualificazione sulla Casa del Forestiero, situata a Camigliatello Silano. L’obiettivo è trasformare l’edificio storico in un museo dedicato ai fossili, con l’intento di creare un punto di interesse di livello mondiale. La struttura, conosciuta come Casa del Forestiero, sarà oggetto di lavori finalizzati a valorizzare il patrimonio paleontologico della zona.

L’Ente Parco Nazionale della Sila ha avviato un piano di riqualificazione per la Casa del Forestiero a Camigliatello Silano, con l’obiettivo di trasformare l’edificio storico in un polo museale di rilievo internazionale. La Nuova Pro Loco Camigliatello Silano APS ha accolto con estremo favore questa iniziativa strategica, che punta a potenziare l’offerta culturale dell’intero altopiano montano. Un nuovo fulcro culturale tra storia e paleontologia. La decisione di riconvertire la storica struttura situata nel cuore di Camigliatello Silano non riguarda solo il recupero di un immobile di pregio, ma si inserisce in una visione più ampia volta a rendere l’area un punto di riferimento per il turismo d’eccellenza in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sila, la Casa del Forestiero diventerà un museo mondiale di fossili Notizie correlate Casa del custode di Villa Borzino a Busalla, diventerà un laboratorio per la trasformazione alimentareLa Regione ha destinato nuove risorse del Fondo Strategico Regionale a interventi mirati nei territori rurali per un importo complessivo di 1,19... Uffizi, cuore dell’arte mondiale: storia e capolavori senza tempo del museo più importante d’ItaliaFirenze, 3 aprile 2026 – Gli Uffizi sono uno dei musei d'arte più famosi, antichi e importanti al mondo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Casa del Forestiero, la Nuova Pro Loco Camigliatello Silano APS: Il recupero della struttura potenzia l’offerta turistica · CosenzaChannel.it. Casa del Forestiero a Camigliatello, parte il rilancio: «Sarà il centro nevralgico del turismo montano»Nuova Pro Loco Camigliatello Silano APS accoglie con favore la decisione di trasformare la struttura in polo museale: ... quicosenza.it Parco della Sila, la Casa del Forestiero di Camigliatello diventerà un polo museale | VIDEOVia libera della Regione Calabria al comodato gratuito: il presidente dell’Ente Parco della Sila Liborio Bloise lancerà un progetto tra turismo, scienza e valorizzazione del territorio ... cosenzachannel.it