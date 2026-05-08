#NonCiFermaNessuno il tour motivazionale di Luca Abete arriva alla Parthenope

All’Università degli Studi di Napoli Parthenope si svolgerà la settima tappa del tour #NonCiFermaNessuno, guidato da Luca Abete. L’evento fa parte dell’edizione 2026 e si terrà presso l’ateneo partenopeo. La data e l’orario specifici non sono stati ancora comunicati.

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Si terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete.«I ragazzi napoletani chiedono ascolto e noi siamo pronti a superare ogni pregiudizio e offrirgli un luogo di scambio autentico atteso da centinaia di studenti. Da 12.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna alla d'Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il “benegrazismo”: in tour con gli universitari italianiTempo di lettura: 4 minutiÈ stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: #NonCiFermaNessuno all'Unisa: Luca Abete e i talks motivazionali; VIDEO | Luca Abete torna a Palermo: Qui difficoltà più gravi ma ai giovani dico di non smettere di sognare; La campagna #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna all’Università di Palermo; NonCiFermaNessuno torna a Palermo: Luca Abete all'Università per parlare di disagio giovanile. Torna #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca AbeteRoma, 11 mar. (askanews) – L’undicesima edizione del tour motivazionale di Luca Abete, #NonCiFermaNessuno partirà il 12 marzo dall’Università ‘Parthenope’ di Napoli.#NonCiFermaNessuno è una campagna ... affaritaliani.it La campagna #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna all’Università di PalermoLa campagna motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna, dopo nove anni, all’Università degli Studi di Palermo, confermando un legame mai interrotto con la comunità. Già ... 98zero.com La campagna motivazionale '#NonCiFermaNessuno' di Luca Abete, torna, dopo nove anni, all'Università degli Studi di Palermo, confermando un legame mai interrotto con la comunità. L'inviato di 'Striscia la notizia' ha incontrato gli studenti di Unipa all' Aula M - facebook.com facebook