Inglese per bambini lezioni live e intelligenza artificiale | come funziona l’ecosistema digitale di Novakid

Novakid offre lezioni di inglese per bambini attraverso un ecosistema digitale che combina insegnanti live e intelligenza artificiale. Le lezioni si svolgono online, rivolgendosi a studenti della scuola primaria e delle scuole elementari. La piattaforma utilizza strumenti tecnologici per facilitare l'apprendimento e coinvolgere i giovani studenti in modo interattivo. La proposta si rivolge a famiglie italiane interessate a un metodo digitale per insegnare l'inglese ai propri figli.

Imparare l’inglese fin dalla scuola primaria è ormai una priorità per molte famiglie italiane. In un contesto in cui la competenza linguistica è sempre più richiesta nel percorso scolastico e professionale, cresce l’interesse verso modelli didattici che combinano insegnamento tradizionale e strumenti digitali. Tra le piattaforme dedicate all’apprendimento dell’inglese per bambini c’è Novakid, scuola online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Novakid: la scuola di inglese online dedicata a bambini e studenti dai 2 ai 12 anni di età.

Intelligenza artificiale e digitale strategici per 4 imprese su 10

