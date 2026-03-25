È stato presentato uno smalto innovativo progettato per consentire l’uso di touchscreen anche con unghie molto lunghe. La novità riguarda una formula che permette di interagire con dispositivi digitali senza dover ricorrere a strumenti esterni o modifiche alle unghie. La soluzione si rivolge a chi desidera mantenere una manicure elaborata senza rinunciare alla funzionalità degli schermi touch.

Chi ama sfoggiare una manicure importante conosce perfettamente la frustrazione della scena: sei lì, smartphone in mano, e invece di digitare agilmente un rapido messaggio, sei costretta a contorcerti. Devi piegare il polpastrello di traverso, usare il lato del dito con un movimento goffo e innaturale, sperando di non premere tre lettere contemporaneamente. Un problema quotidiano per migliaia di donne (e sempre più uomini), nato dal fatto che i nostri moderni e sofisticati touchscreen ignorano ostinatamente la bellezza delle nostre unghie. Ma la soluzione a questo fastidio tecnologico-estetico potrebbe finalmente arrivare dalla chimica. Un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio al “dito zombie”, arriva lo smalto che aiuta a usare il touchscreen anche con le unghie lunghissime: ecco come funziona

Articoli correlati

Leggi anche: Unghie tricolore e smalto fluo alle Olimpiadi Milano-Cortina per le campionesse Fontana e Lollobrigida

Leggi anche: X dice addio al vecchio algoritmo: arriva il nuovo calcolo probabilistico gestito dall’IA che suggerisce i “per te”. Come funziona