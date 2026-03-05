Protesi per anca ginocchio e spalla | al Policlinico di Foggia arriva la piattaforma Mako 4 sarà la prima installazione in Italia

Al Policlinico di Foggia è arrivata la piattaforma robotica Mako 4, destinata alla chirurgia ortopedica protesica di anca, ginocchio e spalla. Si tratta della prima installazione in Italia di questa tecnologia avanzata. La struttura sanitario ha deciso di integrare questa apparecchiatura per migliorare le procedure chirurgiche e offrire ai pazienti interventi più precisi e affidabili.

Investimento da 1,6 milioni di euro per la piattaforma ortopedica di ultima generazione. Pasqualone: "Siamo un punto di riferimento per l'alta specializzazione" Si tratta del sistema Mako 4 con tecnologia avanzata. Sarà la prima installazione di questa versione del sistema in ambito nazionale, oltre che regionale, a conferma del ruolo del Policlinico quale struttura di riferimento per l'innovazione e l'alta specializzazione nel panorama sanitario. €. 1.671.400,00, rientra in un più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle sale operatorie del Policlinico Foggia, finalizzato a migliorare la qualità dei percorsi clinico-assistenziali e gli esiti delle prestazioni chirurgiche.