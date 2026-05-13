Al Parco il food truck all' americana con lo chef Cannizzaro
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, il Parco di Monza ospiterà un evento dedicato al cibo di strada con un food truck in stile americano. Lo chef Cannizzaro sarà presente durante tutto il weekend, offrendo piatti preparati sul momento. L'iniziativa prevede anche momenti di intrattenimento e degustazioni varie nella cornice del parco, che si trasforma in un punto di incontro tra appassionati di gastronomia.
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il Parco di Monza diventa l'esclusivo regno dei sapori (stellati) dal mondo. In Cascina Costa Alta si apre infatti il Bbq Food Truck, l'evento dedicato alle migliori ricette americane, firmate dallo chef Michele Cannistraro, il noto vincitore MasterChef All.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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