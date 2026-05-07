Al Parco il food truck dello chef Michele Cannistraro

Dal 8 al 10 maggio, nel Parco di Monza a Cascina Costa Alta, sarà presente un food truck dedicato ai sapori della Puglia. Lo chef Michele Cannistraro, noto vincitore di MasterChef All Stars Italia, ha curato il menu. L’evento prevede la presenza del truck per tre giorni consecutivi, offrendo specialità pugliesi ai visitatori del parco. La presenza dello chef si inserisce in un’iniziativa di promozione gastronomica regionale.

Il meglio del gusto. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio a Cascina Costa Alta nel Parco di Monza arriva lo speciale food truck dedicato ai sapori della Puglia curato dallo chef Michele Cannistraro, il vincitore di MasterChef All Stars Italia. L'evento fa parte della rassegna "Sapori dall'Italia e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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