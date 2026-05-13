Al Grand Hotel di Cesenatico un summit sulla ristorazione nel nuovo modello turistico

Il 14 maggio alle 15, il Grand Hotel di Cesenatico ospiterà il convegno intitolato “La ristorazione del futuro per un nuovo modello turistico”. L’evento rappresenta il secondo appuntamento di un percorso iniziato a gennaio presso la Casa delle Aie, rivolto agli operatori della Riviera. La giornata sarà dedicata a discutere delle prospettive e delle strategie nel settore della ristorazione legate alla trasformazione del turismo locale.

Il Grand Hotel di Cesenatico ospiterà giovedì 14 maggio alle ore 15 il convegno “La ristorazione del futuro per un nuovo modello turistico”, secondo appuntamento di un percorso avviato lo scorso gennaio alla Casa delle Aie e rivolto agli operatori della Riviera. L’iniziativa si propone di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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