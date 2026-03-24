Porto Garibaldi al Bagno Bologna summit su turismo e ristorazione
Un incontro specifico, oggi alle 10,30 al bagno Bologna a Porto Garibaldi, promosso da Confcommercio Ferrara, Fipe Confcommercio ed Adecco, e dedicato alla ricerca di personale nei settori turistici e della ristorazione. Una delle questioni più urgenti che si presenta periodicamente all’avvicinarsi della stagione balneare nelle imprese costiere, già a partire dalle feste pasquali. Dopo il saluto istituzionale di Gianfranco Vitali, presidente della locale delegazione di Confcommercio, la mattinata coordinata dal direttore generale di Confcommercio Davide Urban vedrà in primis un contributo di Matteo Musacci, vicepresidente Fipe Confcommercio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Una selezione di notizie su Porto Garibaldi
Discussioni sull' argomento Porto Garibaldi, al Bagno Bologna summit su turismo e ristorazione; Ricerca di personale nei settori turistici e della ristorazione, se ne parla in un incontro; Lidi, il personale non si trova: In spiaggia vince il self service; Adesso basta, butto giù lo stabilimento. I sacrifici di una vita buttati.
C'è un modo per capire quanto Venezia odiasse Comacchio. Non fu una battaglia. Fu una fattura. Siamo nel 1509, in piena Guerra della Lega di Cambrai. I soldati veneziani entrano nel porto di Magnavacca — oggi si chiama Porto Garibaldi — e fanno quello facebook