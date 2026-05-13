Al ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone una ricerca innovativa sull’Alzheimer | studio premiato a livello internazionale
Al ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone è stato condotto uno studio internazionale che analizza la connessione tra la salute dei vasi sanguigni cerebrali e il decorso dell’Alzheimer. La ricerca suggerisce che migliorare la comprensione di questa relazione potrebbe influenzare le modalità di diagnosi precoce e di monitoraggio delle terapie. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti a livello globale, contribuendo a stimolare ulteriori studi sul tema.
Esiste una relazione tra la salute dei vasi sanguigni del cervello e l’evoluzione della malattia di Alzheimer, con possibili ricadute sia nella diagnosi precoce sia nel monitoraggio delle terapie. Sono questi i presupposti dello studio condotto dalle dr.sse Maria Rosaria Bagnato e Martina Gaia Di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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