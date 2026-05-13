Al ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone una ricerca innovativa sull’Alzheimer | studio premiato a livello internazionale

Al ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone è stato condotto uno studio internazionale che analizza la connessione tra la salute dei vasi sanguigni cerebrali e il decorso dell’Alzheimer. La ricerca suggerisce che migliorare la comprensione di questa relazione potrebbe influenzare le modalità di diagnosi precoce e di monitoraggio delle terapie. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti a livello globale, contribuendo a stimolare ulteriori studi sul tema.

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