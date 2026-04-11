1 Picasso a 100 euro? Non è una truffa ma una vera lotteria per sostenere la ricerca sull’Alzheimer

A Parigi è stata avviata una iniziativa che permette di acquistare biglietti della lotteria a 100 euro, con l’obiettivo di finanziare la ricerca sull’Alzheimer. Il progetto ha attirato l’attenzione di molti, poiché offre la possibilità di vincere opere di artisti famosi, come un dipinto di Picasso. La manifestazione è stata organizzata per raccogliere fondi destinati a studi medici e scientifici sulla malattia.

Il titolo non vuole indurvi in inganno, è tutto vero. A Parigi, infatti, è stata avviata un’iniziativa estremamente lodevole. Gli organizzatori grazie a Picasso, uno degli artisti più riconoscibili al mondo, hanno scelto di venir meno a una vendita tra collezionisti privati, a favore della Alzheimer Research Foundation. Il ricavato, qualora venissero venduti tutti i biglietti della lotteria, potrebbe generare fino a 12 milioni di euro. “1 Picasso per 100 euro”: la lotteria che sostiene la ricerca sull’Alzheimer. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la Alzheimer Research Foundation, riconosciuta dal governo francese come organizzazione di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - 1 Picasso a 100 euro? Non è una truffa, ma una vera lotteria per sostenere la ricerca sull’Alzheimer 100 km del Passatore, dalla Romagna la sfida del runner per sostenere la ricerca sull'AlzheimerLa raccolta fondi, attiva online, invita a sostenere la causa con una donazione, trasformando ogni chilometro della gara in un passo verso la... Leggi anche: “Scusi, mi cambia 100 euro?” ma è una truffa Temi più discussi: Un Picasso a 100 €? Lotteria a sostegno della ricerca sull'Alzheimer; In Francia è possibile vincere un quadro di Picasso alla lotteria; SuperEnalotto, il Jackpot sale a oltre €146,7 milioni, il montepremi più alto in assoluto tra tutte le lotterie mondiali. Picasso a 100 euro: la lotteria di Parigi raccoglie fondi per la ricerca sull'AlzheimerA Parigi una lotteria mette in palio un Picasso a 100 euro a biglietto; il ricavato, atteso in milioni, sarà destinato alla ricerca sull’Alzheimer. View on euronews ... msn.com Torna la lotteria internazionale online '1 Picasso per 100 euro'Torna la lotteria internazionale online 1 Picasso per 100 euro che vede come protagonista una gouache su carta del 1941 di Pablo Picasso intitolata Tête de femme, proveniente dalla collezione di ... ansa.it ... By Pablo Picasso - facebook.com facebook RT @ElenaLeo13: Pablo Picasso (1881 - 1973), Madre e figlio. Olio su tela, 1921. Dettaglio. Art Institute, Chicago. x.com