Le Brentelle completata la rivoluzione dell’ingresso 4 con le nuove aperture dm e Terranova

Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione dell’ingresso 4 del centro commerciale Le Brentelle, situato a Sarmeola di Rubano, vicino a Padova. Nei mesi scorsi sono state aperte due nuove attività di moda, un negozio di alimentari e un punto vendita di prodotti per la casa. Le modifiche hanno riguardato principalmente i negozi e i servizi offerti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei visitatori.

È in dirittura di arrivo la rivoluzione dell’ingresso 4 de Le Brentelle, teatro nei mesi scorsi di grandi cambiamenti nei negozi e di importanti interventi per aumentare i servizi offerti alla clientela del centro commerciale di Sarmeola di Rubano, alle porte della città di Padova. A maggio, nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Abbigliamento e food, rivoluzione al CityLife Shopping District: tutte le nuove aperture del 2026 (tra cui Zara)Dall'attesissimo sbarco di Zara (con due store) alle eccellenze del food: ecco come si trasforma il distretto dello shopping più iconico di Milano Il... Terni, carte d’identità cartacee in scadenza: nuove aperture straordinarie dell’anagrafe a marzo LE GIORNATELe aperture si aggiungono a quelle già effettuate tra febbraio e i primi giorni di marzo.