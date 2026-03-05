A Ravenna apre le porte Ikea | al centro commerciale d' ora in poi si potrà progettare casa

Taglio del nastro per lo store aperto all'interno dell'Esp. Il negozio accoglierà privati e professionisti offrendo consulenze per l'arredo. Collaborazione con Linea Rosa per dei "kit di accoglienza" per le donne e i bambini ospiti delle case-rifugio Da oggi Ravenna ha il suo Ikea, o meglio un Ikea “plan and order” point. Non si tratta quindi della classica struttura da migliaia di metri quadri del colosso svedese, ma di un piccolo store, di 120 metri quadri, appena aperto al piano terra del centro commerciale Esp (ingresso ovest) dove, grazie al supporto di otto dipendenti, sarà possibile progettare soluzioni per l'arredo: sia per i privati che per i professionisti e le imprese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

