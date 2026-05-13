Meno di due anni fa, il leader del principale partito di opposizione ottenne una vittoria significativa alle elezioni, portando il suo partito a ottenere un ampio consenso e a superare i governi conservatori che avevano governato per quattordici anni. Tuttavia, negli ultimi tempi, la situazione politica si è evoluta in modo diverso, portando a una perdita di consensi e a una diminuzione del sostegno pubblico.

Meno di due anni fa Keir Starmer conquistava Downing Street con una vittoria schiacciante che sembrava destinata ad aprire una nuova era politica per il Regno Unito dopo quattordici anni di governi conservatori. Oggi, però, il leader laburista si ritrova travolto da una crisi politica sempre più profonda, con un governo che perde pezzi, ministri che si dimettono e un partito che inizia apertamente a discutere della sua successione. Il problema principale, secondo molti osservatori britannici, è che Starmer abbia progressivamente perso il contatto con il proprio elettorato e con la realtà politica del Paese. Una sensazione diventata evidente dopo i risultati molto negativi ottenuti dai Laburisti nelle recenti elezioni locali in Scozia, Galles e Inghilterra.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Al capolinea”. Starmer dalla gloria alla polvere, perché è andata così in Gran Bretagna

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