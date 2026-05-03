Al Bano risponde a Romina Power | Non lo merito sono stato un gran padre Ho tentato di salvare la famiglia

Al Bano ha commentato le dichiarazioni di Romina Power durante un'intervista a Belve, dicendo di non meritare le critiche e affermando di essere stato un buon padre. Ha anche parlato con emozione della figlia Ylenia, esprimendo sentimenti di rabbia e commozione. La discussione riguarda il rapporto tra i due artisti e il passato familiare, con Al Bano che ha cercato di difendersi dalle accuse di Romina Power.

Piuttosto arrabbiato e nello stesso tempo commosso pensando alla figlia Ylenia, Al Bano ha replicato alle parole di Romina Power a Belve: "Non me lo merito, so di essere stato un grande padre. Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio, ma io ho accettato la verità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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