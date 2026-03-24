Le parole di Jannik Sinner dopo la netta vittoria in due set contro Moutet (6-1 6-4), che gli vale il passaggio del turno agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Dopo Moutet spero di riposare, con Michelsen sarà una partita diversa"

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