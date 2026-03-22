Fabregas a Dazn | Oggi sarà una partita diversa e vi spiego perché Diao titolare al posto di Baturina? Ecco il motivo

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato alla vigilia del match contro il Pisa, spiegando che la partita sarà diversa rispetto alle altre. Ha anche commentato la possibile esclusione di Baturina dalla formazione titolare, motivando la scelta e indicando il motivo dietro questa decisione. Tra le partite di oggi, c’è appunto quella tra Como e Pisa.

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