Aidem Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA | corso pratico online per docenti Accreditato MIM

Un corso online di formazione pratica rivolto ai docenti di ogni ordine e grado insegna come utilizzare Canva per la didattica. Il corso, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, offre strumenti e strategie per integrare questa piattaforma nelle attività educative. Le lezioni consentono ai docenti di acquisire competenze specifiche e di applicarle direttamente nelle proprie classi.