Aidem Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA | corso pratico online per docenti Accreditato MIM
Un corso online di formazione pratica rivolto ai docenti di ogni ordine e grado insegna come utilizzare Canva per la didattica. Il corso, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, offre strumenti e strategie per integrare questa piattaforma nelle attività educative. Le lezioni consentono ai docenti di acquisire competenze specifiche e di applicarle direttamente nelle proprie classi.
Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare materiali didattici coinvolgenti e accattivanti per gli studenti (15 ore di formazione Accreditata MIM) Oggi più che mai, ripensare strumenti e metodologie in classe è una priorità: digitalizzare e rendere la didattica.
