Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi | serve una torcia per vedere il segreto nascosto

Dal 13 maggio al 1° novembre 2026, i Musei Capitolini ospitano la mostra intitolata “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”. L'esposizione presenta un quadro che si modifica durante la visita, richiedendo l'uso di una torcia per scoprire un segreto nascosto. La mostra esplora vari aspetti della rappresentazione degli angeli tra arte e spiritualità, evidenziando il loro ruolo simbolico come intermediari tra il mondo umano e quello divino.

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Dal 13 maggio al 1° novembre 2026 i Musei Capitolini ospitano “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”, una mostra che attraversa secoli di arte e spiritualità raccontando il ruolo simbolico degli angeli come figure di confine tra umano e divino. Ma tra dipinti, sculture e capolavori dal Medioevo al contemporaneo, c’è un’opera che più delle altre riesce a sorprendere il pubblico perché cambia letteralmente davanti agli occhi di chi la osserva. Si tratta de L’Angelo del Signore (1994) di Veronica Piraccini, una creazione che non si limita a essere contemplata, ma che si “attiva” grazie all’intervento diretto del visitatore. L’opera che si rivela con la luce.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La chiesa d’acciaio che svanisce davanti ai tuoi occhi: la Doorkijkkerk di BorgloonNel cuore della campagna fiamminga, tra i frutteti della regione di Haspengouw, sorge qualcosa che sfida ogni categoria: una chiesa che c’è e non... Leggi anche: Vasari e Roma: il genio del Rinascimento ai Musei Capitolini Temi più discussi: 8 maggio 2026 chiusure anticipate dei Musei Capitolini e Terrazza Caffarelli; A Musei Capitolini la mostra ‘Angeli: messaggeri, custodi, viandanti’; Ai Musei Capitolini una mostra svela i segreti nascosti dietro alcuni dipinti; Ai Musei Capitolini gli angeli messaggeri, custodi o viandanti: una mostra con opere da Guercino ai contemporanei. Lo squallore e lo spreco della cultura nei musei - reddit.com reddit Marilena Comite (@ComiteMarilena) / Posts / X x.com Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi: serve una torcia per vedere il segreto nascostoDal 13 maggio al 1° novembre 2026 i Musei Capitolini ospitano ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti, una mostra che attraversa secoli di arte e spiritualità raccontando il ruolo simbolico degli an ... funweek.it Musei Capitolini, mostra sugli Angeli per Papa Francesco fino al 1° novembreAi Musei Capitolini apre Angeli, mostra dedicata a Papa Francesco: opere dal Medioevo al contemporaneo fino al 1° novembre 2026 ... ilquotidianodellazio.it