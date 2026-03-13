Nel cuore della campagna fiamminga, tra i frutteti di Haspengouw, si trova la Doorkijkkerk di Borgloon, una chiesa in acciaio che sembra scomparire a seconda dell’angolo di visuale. La struttura, che si staglia tra gli alberi, è progettata per essere visibile da alcuni punti e quasi inesistente da altri, creando un effetto di alterazione tra presenza e assenza. La chiesa si integra nel paesaggio come un miraggio d’acciaio.

Nel cuore della campagna fiamminga, tra i frutteti della regione di Haspengouw, sorge qualcosa che sfida ogni categoria: una chiesa che c’è e non c’è, che appare e svanisce a seconda del punto in cui ti trovi, che si dissolve nel paesaggio come un miraggio d’acciaio. Si chiama Doorkijkkerk — letteralmente “chiesa attraverso cui si guarda” — ed è forse l’installazione architettonica più poetica e sconcertante che il Belgio abbia mai offerto al mondo. Una struttura d’acciaio che sembra fatta di luce. L’opera permanente Reading Between the Lines è stata concepita nell’ambito di una mostra d’arte nello spazio pubblico, organizzata dal museo Z33 di Hasselt. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La chiesa d’acciaio che svanisce davanti ai tuoi occhi: la Doorkijkkerk di Borgloon

