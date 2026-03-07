Vasari e Roma | il genio del Rinascimento ai Musei Capitolini

A Roma, ai Musei Capitolini nel palazzo Caffarelli, si tiene una mostra dedicata a Giorgio Vasari, in occasione del 450° anniversario della sua morte. L’esposizione presenta opere e documenti che raccontano la vita e il lavoro del pittore e storico dell’arte. La mostra sarà visitabile dal 20 marzo al 19 luglio 2026.

A conclusione delle celebrazioni per i 450 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari, la capitale si prepara a rendere omaggio a una delle figure più poliedriche e influenti del Cinquecento italiano. La mostra Vasari e Roma, ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini, si configura come un progetto espositivo di ampio respiro, volto a indagare il rapporto simbiotico tra l'artista e l'Urbe. Non si tratta solo di una celebrazione postuma, ma di una ricostruzione filologica di come Roma abbia plasmato la visione estetica e intellettuale di un uomo che fu, contemporaneamente, pittore, architetto, scenografo e il primo vero storico dell'arte della modernità.

Roma celebra Giorgio Vasari con la mostra "Vasari e Roma", esplorando il suo legame con la città eterna e la sua carriera artistica.

