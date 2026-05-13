AI che si auto-perfeziona | Recursive raccoglie 650 milioni di dollari

Una startup specializzata in intelligenza artificiale ha raccolto 650 milioni di dollari, concentrandosi su sistemi in grado di auto-migliorarsi. Tra le domande principali ci sono come un algoritmo possa correggere i propri errori senza intervento umano e chi sono i professionisti di aziende come OpenAI e Google coinvolti nel progetto. La notizia riguarda quindi un avanzamento nel settore dell’AI autonoma e auto-perfezionantesi.

? Domande chiave Come farà un algoritmo a correggere i propri errori logici senza umani?. Chi sono gli esperti di OpenAI e Google che guidano il progetto?. Perché la velocità delle scoperte scientifiche potrebbe superare la mente umana?. Cosa accadrà se le macchine inizieranno a scrivere il proprio codice?.? In Breve Valutazione aziendale a 4,65 miliardi con investitori GV, Greycroft, AMD Ventures e Nvidia.. Team composto da esperti provenienti da Google Deepmind, OpenAI, Meta, Salesforce e Uber AI.. Obiettivo superare la barriera informativa di Stanis?aw Lem tramite automazione del metodo scientifico.. Sviluppo di algoritmi capaci di identificare lacune logiche e scrivere soluzioni autonome.🔗 Leggi su Ameve.eu

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