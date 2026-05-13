Ahsoka ora sappiamo quando uscirà in streaming la Stagione 2

Sono state annunciate le date di debutto in streaming della seconda stagione di Ahsoka. Le riprese della serie sono terminate da diversi mesi e ora si conoscono i dettagli sulla programmazione. La data di uscita ufficiale è stata comunicata, offrendo ai fan un'idea più chiara sui tempi di attesa. La stagione sarà disponibile online nei prossimi mesi, anche se ancora non sono stati divulgati orari specifici.

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Le riprese si sono ormai concluse da tempo e finalmente adesso abbiamo un'idea più precisa di quando i nuovi episodi della serie con Rosario Dawson approderanno su Disney+ Sono passati ormai tre anni dall'uscita della prima stagione di Ahsoka, ma i tempi sembrano maturi per un ritorno dell'ex-Jedi in streaming. La serie ha debuttato nell'agosto 2023 ottenendo buoni risultati di ascolto per Disney+, entrando ogni settimana nella Top 10 delle serie originali in streaming stilata da Nielsen durante la pubblicazione dei nuovi episodi. Ahsoka, svelata la finestra d'uscita su Disney+ La seconda stagione della serie Star Wars è prevista in anteprima per l'inizio del 2027, come ha annunciato nelle scorse ore Rosario Dawson durante la presentazione degli upfront di Disney.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ahsoka, ora sappiamo quando uscirà in streaming la Stagione 2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Wonka, ora sappiamo quando uscirà il sequel con Timothée ChalametDopo l'annuncio del seguito, ora è emersa un'indicazione su quando sarà possibile correre in sala per questa nuova avventura del folle cioccolatiere... Avatar - La leggenda di Aang, ora sappiamo quando esce la seconda stagioneDopo tanta attesa, Netflix ha finalmente svelato la data d'uscita della seconda stagione della serie live-action, quando sono ormai passati più di... Si parla di: Ahsoka 2, finalmente sappiamo quando uscirà la seconda stagione!; Star Wars tra Grogu e Ahsoka 2: tutti i film e le serie dopo Maul – Shadow Lord. Non sappiamo ancora quali nature portano a diversi colori di spade laser? (Da Star Wars: I segreti dei Jedi) reddit Ahsoka, ora sappiamo quando uscirà in streaming la Stagione 2Le riprese si sono ormai concluse da tempo e finalmente adesso abbiamo un'idea più precisa di quando i nuovi episodi della serie con Rosario Dawson approderanno su Disney+ ... movieplayer.it