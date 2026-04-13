Dopo l'annuncio del sequel, è stato comunicato che il film con Timothée Chalamet uscirà nelle sale cinematografiche in una data specifica. La Warner Bros. ha fornito dettagli sulla programmazione, confermando il ritorno del protagonista nel ruolo del personaggio principale. La data di uscita del film è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla trama.

Dopo l'annuncio del seguito, ora è emersa un'indicazione su quando sarà possibile correre in sala per questa nuova avventura del folle cioccolatiere che avrà ancora il volto di Chalamet La Warner Bros. sembra avere in serbo una bella sorpresa per i fan di Wonka. Secondo un recente rapporto di produzione, il prossimo capitolo della saga con Timothée Chalamet potrebbe arrivare prima del previsto, con conseguenze entusiasmanti per uno dei più grandi protagonisti di Hollywood. Quando esce al cinema il sequel di Wonka Il seguito del film uscito nel 2023 potrebbe arrivare nelle sale già nel 2027. Il noto scooper di settore DanielRPK ha scritto che le riprese del sequel inizieranno il prossimo agosto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wonka, ora sappiamo quando uscirà il sequel con Timothée Chalamet

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