Agroalimentare parmense con oltre 3 miliardi di euro di export | sbarca a Tuttofood

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agroalimentare della provincia di Parma si prepara a partecipare a Tuttofood, una delle fiere più rilevanti del settore a livello internazionale. Con un export che supera i tre miliardi di euro, le aziende locali si presentano con prodotti di alta qualità e un’ampia varietà. La manifestazione offre un’occasione per mostrare le capacità produttive e rafforzare i rapporti commerciali con operatori di diversi paesi.

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L’agroalimentare parmense brilla in uno dei più importanti palcoscenici strategici internazionali di settore.Dall'11 al 14 maggio, infatti, Milano ospita Tuttofood, ed è proprio qui che le eccellenze agroalimentari del territorio puntano a valorizzare la loro qualità e unicità e a incrementare un.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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