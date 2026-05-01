Fiera agricola di Treviglio al via la 43ª edizione Fontana | L’agricoltura lombarda è un patrimonio da difendere

È iniziata la 43ª edizione della fiera agricola di Treviglio, evento che si tiene nella città lombarda. L'inaugurazione è stata accompagnata da un intervento di un rappresentante istituzionale che ha sottolineato l'importanza dell’agricoltura nella regione. La manifestazione si protrarrà per diversi giorni e prevede esposizioni di macchinari, prodotti tipici e incontri tematici dedicati al settore agricolo.

Treviglio. Si alza il sipario sulla 43ª edizione della fiera agricola di Treviglio, inaugurata giovedì 30 aprile alla presenza di rappresentanti del mondo politico locale e regionale: ospite d’eccezione, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a cui è stato affidato il compito di tagliare il nastro dando così inizio alla kermesse. In programma esposizioni di macchinari e attrezzature, padiglioni dedicati ai prodotti a km zero e momenti di approfondimento su zootecnia e filiera lattiero-casearia. Confermati lo Spring Show e il Junior Show in collaborazione con Aral, oltre ad attività didattiche per famiglie e scuole. Ad aprire gli interventi è stato il presidente della Bcc Treviglio, Ruggero Redaelli, che ha ribadito il legame con il territorio anche alla luce della recente fusione bancaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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