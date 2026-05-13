A Rapone si tiene un evento dedicato ai 25 anni di riforme nell’agricoltura, con un focus sulla legge del 2001. Durante l’incontro vengono affrontate le modalità con cui questa normativa ha modificato le attività degli agricoltori nel corso del tempo. Inoltre, sono aperti laboratori contadini rivolti ai bambini, dove possono partecipare a attività pratiche legate alla terra e alle colture.

? Domande chiave Come ha cambiato la vita degli agricoltori la legge del 2001?. Cosa possono fare i bambini nei laboratori contadini di Rapone?. Perché la multifunzionalità è fondamentale per salvare i piccoli borghi?. Come si trasforma un'azienda agricola in un centro educativo estivo?.? In Breve Evento a Rapone domenica 17 maggio presso l'agriturismo Valle Ofano.. Legge 201 del 18 maggio 2001 ha introdotto la multifunzionalità agricola.. Programmi estivi e laboratori contadini per bambini presso le aziende locali.. La normativa ha salvato i borghi integrando servizi didattici e turistici.. Domenica 17 maggio alle ore 10, l’agriturismo Valle Ofano a Rapone ospiterà le famiglie per celebrare i venticinque anni della Legge di Orientamento che ha trasformato il volto dell’agricoltura italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura, 25 anni di rivoluzione: l’appuntamento a Rapone

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