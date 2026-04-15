L' agricoltura del futuro | seminario sull’uso dei droni per una rivoluzione nei campi
Domenica 26 aprile alle 15:00 si terrà un seminario presso Villa Buontempo a Francavilla Fontana, dedicato all’utilizzo dei droni in agricoltura. L’evento vedrà la partecipazione di esperti che presenteranno le applicazioni pratiche di questa tecnologia nei campi e le possibilità di innovazione che ne derivano. L’incontro si inserisce in un momento di attenzione crescente verso le nuove metodologie di coltivazione e gestione delle risorse agricole.
FRANCAVILLA FONTANA - Un incontro tra innovazione tecnologica e tradizione rurale, quello che si terrà domenica 26 aprile alle ore 15:00, presso Villa Buontempo a Francavilla Fontana. L'evento, patrocinato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi, si.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Agricoltura, Confeuro: “Ok droni nei campi. Ma Pac punti a giovani e innovazione”“Confeuro: via libera alla direttiva europea sui droni agricoli, un passo verso un’agricoltura moderna, sostenibile e tecnologica “L’ok della...
A Macfrut 2026 una 'Innovation Arena' su intelligenza artificiale, robotica e droni nei campiL'innovazione in campo protagonista a Macfrut 2026, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre da martedì...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Dalla tela dei ragni l’idea per l’agricoltura del futuro, Allera: Coltivare fuori terra senza sprechi d’acqu…; Pecoraro Scanio: a Napoli nasce un polo per l'agricoltura del futuro; Tra droni e tradizione: l’agricoltura del futuro secondo Cao Fei; Dalla terra all’accoglienza: l’agricoltura del futuro si racconta al Comizio Agrario di Mondovì.
EnerG di Forigo protagonista a Macfrut 2026: robotica avanzata e agricoltura del futuroDal 21 al 23 aprile 2026, il Macfrut 2026 ospiterà una delle innovazioni più rilevanti nel panorama dell’agromeccanica: EnerG, il semovente elettrico ... giornaleadige.it
L'agricoltura del futuro protagonista in tre appuntamenti su intelligenza artificiale, robotica e droniL'innovazione in campo protagonista a Macfrut 2026, fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile. La ... freshplaza.it
Agricoltura marchigiana stritolata dai rincari sui fertilizzanti facebook
Dai trattori a guida autonoma ai biotroni: a Cadriano l’agricoltura guarda al futuro x.com