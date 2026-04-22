Ambient days nel chiostro dei Cappuccini di Mesagne | appuntamento il 25 aprile

Il 25 aprile alle ore 19:00, il Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini a Mesagne ospiterà una preview del festival Ambient Days, che si terrà il 17 e 18 luglio a Brindisi. L’evento si svolge nel chiostro e rappresenta un momento di presentazione in vista della seconda edizione del festival. La serata anticipa le date ufficiali dell’evento e si svolge nello spazio storico del convento.

Il 25 aprile, alle ore 19:00, il Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini di Mesagne accoglie la preview del festival Ambient Days, in vista della seconda edizione prevista il 17 e 18 luglio a Brindisi. L’iniziativa nasce da Ambient Italia insieme a Artisti per il Sociale, al progetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate 25 aprile e 3 maggio, CoopCulture apre il Chiostro con visite ed eventi per famiglieDue ponti – 25 aprile e 1 maggio – colmi di visite, laboratori, passeggiate: complice l’ingresso gratuito nei siti culturali sia per la Festa della... "Pasquetta Brindisina”: quinta edizione da record, nuovo appuntamento il 25 aprileBRINDISI - Una marea di entusiasmo, colori ed energia ha travolto il Parco del Cillarese di Brindisi (Parco XIX Maggio 2012), trasformando il cuore... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 25 aprile – Ambient Days nel Chiostro dei Cappuccini; Volley B maschile: La Cedat 85/Omega Mesagne cade a Leverano; Ambient Days Mesagne; Movida – Luperti - Pieno rispetto delle regole, ma non solo nel centro storico. Ambient days nel chiostro dei Cappuccini di Mesagne: appuntamento il 25 aprileIl 25 aprile, alle ore 19:00, il Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini di Mesagne accoglie la preview del festival Ambient Days, in vista della seconda edizione prevista il 17 e 18 luglio a ... brindisireport.it Artisti per il sociale. Alva Noto · Grains. AMBIENT DAYS preview night - si svolgerà in uno degli spazi più suggestivi del territorio: il chiostro del ex Convento dei Cappuccini di Mesagne, complesso storico di origine seicentesca, dove architettura, silenzio e atm - facebook.com facebook 25 aprile - Ambient Days nel Chiostro dei Cappuccini - x.com