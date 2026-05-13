Agli studenti in psicologia due giornate dedicate alle opportunità professionali offerte dal settore

Il 14 e 15 maggio, nell’aula Manzoli dell’università “D’Annunzio” a Chieti, si svolgeranno due giornate rivolte agli studenti di psicologia. L’evento offrirà informazioni sulle diverse opportunità di lavoro e sbocchi professionali nel settore, coinvolgendo studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale. Le giornate sono dedicate a fornire una panoramica sulle varie possibilità di inserimento nel mondo del lavoro legato alla psicologia.

Si terranno il 14 e 15 maggio, nell’aula Manzoli di psicologia dell’università “D’Annunzio”, nel campus di Chieti, due giornate dedicate agli sbocchi professionali del settore rivolte agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in psicologia.Comprendere quali siano le offerte dopo la.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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