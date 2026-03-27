L’Arca di Noè in Tour al centro commerciale | due giornate dedicate agli animali da compagnia

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, il centro commerciale Le Befane Shopping Centre di Rimini ospiterà l’evento “L’Arca di Noè in Tour”, dedicato agli animali da compagnia. La manifestazione si svolge in due giornate e si ispira alla trasmissione televisiva condotta dalla giornalista del Tg5. Durante l’evento saranno presenti esemplari di diverse specie e attività rivolte agli amanti degli animali.

Il centro commerciale ospita “L’Arca di Noè in Tour”, evento ispirato all’omonima trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla giornalista del Tg5 Maria Luisa Cocozza Un weekend dedicato agli amici a quattro zampe e a tutti gli amanti degli animali. Sabato 28 e domenica 29 marzo Le Befane Shopping Centre di Rimini ospitano “L’Arca di Noè in Tour”, evento ispirato all’omonima trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla giornalista del Tg5 Maria Luisa Cocozza. La manifestazione propone due giornate ricche di attività informative, momenti di intrattenimento e iniziative di sensibilizzazione dedicate al benessere animale, con il coinvolgimento di associazioni, professionisti ed esperti del territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L’Arca di Noè in Tour al centro commerciale: due giornate dedicate agli animali da compagnia Articoli correlati Skifidol italian Brainrot days a Carini: due giornate di festa al centro commerciale PoseidonArrivano a Carini gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Scale mobili, l'arca di Noè delle elezioni: quaglie, civette, pavoni, dinosauri (solo non si vedono i due liocorni)Dalle quaglie che saltano ai camaleonti, dai dinosauri ai pavoni, dalle scimmie dispettose alle tartarughe in questa campagna elettorale c'è di tutto... TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect Altri aggiornamenti su L'Arca di Noè in Tour al centro... Temi più discussi: L'arca di Noè: Qua la zampa Video; OGGETTI IN TERAPIA di Giovanna Fileccia (Edizioni L’Arca di Noè); L'arca di Noè: Puntata del 22 marzo Video; Rimini, L’Arca di Noè in Tour fa tappa alla Befane Shopping Centre. Rimini, L’Arca di Noè in Tour fa tappa alla Befane Shopping CentreNel weekend sabato 28 e domenica 29 presso Le Befane Shopping Centre di Rimini, ospiteranno un evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe organizzato ... chiamamicitta.it L'arca di Noè 2007Per salvare gli esseri viventi dal diluvio universale, Noè ha costruito un arca, ma la convivenza tra i passeggeri a bordo si rivela ricca di difficoltà, anche a causa della miopia del vecchio Noè. movieplayer.it L'Arca di Noè via Farina 17 Cagliari - facebook.com facebook