La festa Perugia celebra la cucina italiana Patrimonio Unesco e ricette identitarie

La Delegazione perugina dell’Accademia Italiana della Cucina ha organizzato una cena al Decò di Ponte San Giovanni per celebrare l’ingresso della cucina italiana nella Lista Unesco del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. L’evento ha coinvolto partecipanti e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare le ricette e le tradizioni culinarie italiane. La serata ha rappresentato un momento di condivisione e di riconoscimento ufficiale di un patrimonio culturale.

La Delegazione perugina dell’ Accademia Italiana della Cucina ha celebrato al Decò di Ponte San Giovanni la cena ecumenica straordinaria per festeggiare l’ingresso della cucina italiana nella Lista Unesco del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Il delegato Massimo Moscatelli ha illustrato il programma della conviviale, con la sindaca Vittoria Ferdinandi, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni e l’assessore con delega alle politiche del cibo David Grohmann. "Il nostro gusto si sta disabituando – ha sottolineato la sindaca – a quella che rappresenta la più grande ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico: il legame con la verità dei sapori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa Perugia celebra la cucina italiana . Patrimonio Unesco e ricette identitarie Articoli correlati La cucina italiana patrimonio Unesco: la Beppa Fioraia celebra la tradizione fiorentinaLa cucina italiana patrimonio dell’umanità dall’Unesco: un orgoglio per Vincent Paul Piccinno, titolare del ristorante La Beppa Fioraia di via... Ricette di casa, storie di vita. La cucina patrimonio UnescoIl 10 dicembre 2025 la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Patrimonio Unesco Temi più discussi: La festa Perugia celebra la cucina italiana . Patrimonio Unesco e ricette identitarie; Cucina italiana patrimonio Unesco: a Perugia una serata dedicata ai sapori della tradizione; Cucina italiana Unesco celebra identità e radici culturali. Cucina italiana patrimonio Unesco: a Perugia una serata dedicata ai sapori della tradizionedi Sara Calini e Giorgia Olivieri Un filo rosso che attraversa le tavole di tutta Italia, così diverse eppure così simili perché capaci di raccontare un’eredità fatta di saperi, tradizioni e gusto che ... umbria24.it Cucina italiana patrimonio Unesco, le celebrazioni a PerugiaUn filo rosso che attraversa le tavole di tutta Italia, così diverse eppure così simili perché capaci di raccontare un’eredità fatta di saperi, tradizioni e gusto che si tramandano di generazione in g ... umbria24.it UNESCO A #Pescara celebrata la #cucinaitaliana patrimonio dell’umanità. Una conviviale accademica tra cultura e territorio. Le tradizioni gastronomiche definiscono l’identità di un Paese @ladolcevitamag_ #accademiaitalianadellacucina @UNESCO x.com La Cucina Italiana è patrimonio Unesco: Perugia celebra con una cena ecumenica straordinaria http://ow.ly/FLj7106w7Nj #tuttoggi #Eventi #Perugia #accademiaitalianadellacucina #cena #perugia #unesco facebook