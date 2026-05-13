Agguato al bus del Gemini Calcio | sassi e paura dopo il match con l' Aragona al Totò Russo

La partita è stata vinta dal Gemini Calcio. L'atmosfera di gran festa, domenica scorsa, è stata però rovinata da un atto di vandalismo. Qualcuno ha danneggiato il pullman dei tifosi del Gemini. L'episodio si è verificato in via Caduti di Miniera, dove era parcheggiato l'autobus - di proprietà di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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