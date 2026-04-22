Ten Lopez regala gioia e follia al Totò Russo | rovesciata al 97' e 2-1 dell' Akragas al Priolo

Nella semifinale di andata di Coppa Italia, l'incontro tra Akragas e Priolo si è concluso con un risultato sorprendente. Al minuto 97, l'Akragas ha segnato con una rovesciata decisiva, portandosi sul 2-1. La partita si è giocata allo stadio Totò Russo di Aragona, regalando un finale carico di emozioni e un risultato inaspettato.

Epilogo incredibile per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Akragas e Priolo allo stadio Totò Russo di Aragona. Gli azzurri conquistano una vittoria fondamentale per 2-1 grazie alla doppietta di Ten Lopez, decisivo nel finale dopo una gara vissuta sul filo delle emozioni. La sfida metteva.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Akragas: 9-0 al Megara, Priolo KO. Ten Lopez, poker di gol riaccendeL’Akragas travolge l’Atletico Megara con un rotondo 9-0, riaprendo i giochi per la vetta del girone nel campionato di Promozione. Ten Lopez: "Ogni domenica è una battaglia", l'Akragas in festa pensa già al FrigintiniIl presidente Salvatore La Porta: "Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto.