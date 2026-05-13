Aggressione in una pizzeria di Viterbo | entra con un attrezzo in mano nel mirino la dipendente
Intorno alle 22 del 12 maggio, una pizzeria situata in piazza Crispi a Viterbo è stata teatro di un episodio di aggressione. Un uomo è entrato nel locale brandendo un attrezzo e ha preso di mira una dipendente. La scena si è svolta in un momento in cui il locale era aperto e frequentato da clienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica e raccogliere eventuali testimonianze.
Aggressione in una pizzeria di piazza Crispi a Viterbo. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 del 12 maggio. Stando a una prima ricostruzione, un uomo sarebbe entrato nel locale con un corpo contundente in mano: un attrezzo di uso comune. Nel mirino la giovane dipendente, sua conoscente. Non.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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