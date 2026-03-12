Entra in gioielleria con la figlia di 7 anni ruba bracciali in oro e aggredisce una dipendente | arrestata

Una donna di 43 anni, proveniente da Enna, è stata arrestata dalla polizia dopo aver aggredito una dipendente e rubato alcuni bracciali in oro in una gioielleria nel centro di Catania. La donna era entrata nel negozio accompagnata dalla figlia di sette anni e ha cercato di portare via gli oggetti senza pagare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto.

I poliziotti della squadra volanti l'hanno rintracciata in via Gambino grazie alle descrizioni fornite dal personale della gioielleria e alle immagini di videosorveglianza La polizia ha arrestato una donna di 43 anni, originaria di Enna, ritenuta responsabile di rapina impropria ai danni di una gioielleria del centro di Catania. La 43enne aveva con sé la figlia di 7 anni al momento del furto. La donna si trovava in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip, mentre la bambina è stata temporaneamente affidata alla zia. La donna si è aggirata tra gli espositori dell'attività commerciale e, dopo aver chiesto generiche informazioni alle commesse, si è impossessata di bracciali in oro del valore di circa 1. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

