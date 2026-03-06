Folle aggressione in una pizzeria arrestato 61enne | seguiva l' ex moglie con un gps

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai poliziotti di Acireale con l’accusa di aver aggredito il compagno dell’ex moglie in una pizzeria. L’uomo, che seguiva l’ex con un GPS, è stato portato in carcere dopo che gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. La vicenda si è svolta nel locale, dove si sono verificati i fatti.

L'uomo ha picchiato il nuovo compagno dell'ex in una sala affollata, lasciandolo riverso in una pozza di sangue prima di essere fermato dai presenti, che hanno poi chiamato la polizia Gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 61enne acese, accusato di aver aggredito il compagno dell'ex moglie in una pizzeria. I fatti si sono verificati durante il Carnevale in orario serale, mentre la donna e il suo accompagnatore si trovavano in un locale per cenare. L'aggressore avrebbe fatto irruzione nella sala affollata, afferrando un boccale di birra e lanciandolo contro la vittima, colpendola in testa e causandogli una ferita lacero contusa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Aggredisce il compagno della ex in una pizzeria ad Acireale: arrestato 61enne L'ordinanza di custodia cautelare Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito...

