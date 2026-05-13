Aggressione in carcere | detenuti mandano un poliziotto all' ospedale

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, all’interno di un carcere della provincia di Napoli, si sono verificati momenti di forte tensione nel reparto Adriatico. Due detenuti, che appartengono al circuito ex articolo 32, hanno aggredito un agente di polizia penitenziaria, ferendolo e costringendolo a essere trasportato all’ospedale. La situazione ha portato a interventi immediati da parte delle forze di sicurezza all’interno della struttura.

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Momenti di forte tensione si sono registrati nella giornata di ieri all’interno del reparto Adriatico della Casa circondariale di Secondigliano, a Napoli, dove due detenuti - appartenenti al circuito ex articolo 32 O.P. - armati di una lama lunga circa 15 centimetri, si sono resi protagonisti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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