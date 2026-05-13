Aggressione in carcere | detenuti mandano un poliziotto all' ospedale
Nella giornata di ieri, all’interno di un carcere della provincia di Napoli, si sono verificati momenti di forte tensione nel reparto Adriatico. Due detenuti, che appartengono al circuito ex articolo 32, hanno aggredito un agente di polizia penitenziaria, ferendolo e costringendolo a essere trasportato all’ospedale. La situazione ha portato a interventi immediati da parte delle forze di sicurezza all’interno della struttura.
Momenti di forte tensione si sono registrati nella giornata di ieri all’interno del reparto Adriatico della Casa circondariale di Secondigliano, a Napoli, dove due detenuti - appartenenti al circuito ex articolo 32 O.P. - armati di una lama lunga circa 15 centimetri, si sono resi protagonisti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Ingeriscono ceramica e pile nel carcere minorile: tre detenuti ricoverati all’ospedaleTre giovani detenuti nell'istituto penale per minorenni sono stati ricoverati all'ospedale “San Salvatore” dell’Aquila dopo aver ingerito ceramica e...
Ingeriscono pezzi di ceramica e pile: tre detenuti del carcere minorile ricoverati in ospedaleTre detenuti del carcere minorile di L’Aquila sono ricoverati all’ospedale San Salvatore: hanno ingerito pezzi di ceramica e pile.
Temi più discussi: Isili, aggressione in carcere: detenuto colpisce gli agenti, feriti in ospedale; Aggressione in carcere ad Alessandria: agente colpito da un detenuto; Violenza nel carcere di Trento, detenuto aggredito con un oggetto contundente. L'avvocato Canestrini: Gravissimo, lo Stato deve garantire la sicurezza; Aggressione nel carcere di Rossano: detenuto sorpreso con cellulare ferisce tre agenti.
È intollerabile che in un carcere non venga garantita l’incolumità fisica dei detenuti. Lo Stato può privare una persona della libertà, ma ha il dovere assoluto di proteggerne la sicurezza. Un’aggressione con un’arma rudimentale all’interno di un istituto penitenz facebook
Rivolta al carcere di Agrigento, convalidati arresti di 8 detenuti. Aggressione scattata dopo la notifica di un provvedimento disciplinare #ANSA x.com
Aggressione in carcere: detenuti mandano un poliziotto all'ospedalePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... napolitoday.it
Caos nel carcere di Bancali, detenuti lanciano oggetti contro gli agenti. Aggressione anche a IsiliCaos nel carcere di Bancali, detenuti lanciano oggetti contro gli agenti. Aggressione anche a Isili - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it