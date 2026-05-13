Aggressione in carcere | detenuti mandano un poliziotto all' ospedale

Nella giornata di ieri, all’interno di un carcere della provincia di Napoli, si sono verificati momenti di forte tensione nel reparto Adriatico. Due detenuti, che appartengono al circuito ex articolo 32, hanno aggredito un agente di polizia penitenziaria, ferendolo e costringendolo a essere trasportato all’ospedale. La situazione ha portato a interventi immediati da parte delle forze di sicurezza all’interno della struttura.

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