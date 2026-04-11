Ingeriscono ceramica e pile nel carcere minorile | tre detenuti ricoverati all’ospedale

Tre giovani detenuti in un carcere minorile sono stati portati in ospedale dopo aver ingerito ceramica e pile, nel pomeriggio di venerdì. L'episodio si è verificato all’interno dell’istituto penale e ha richiesto l’intervento del personale sanitario. I ragazzi sono stati trasportati al nosocomio per le cure del caso. La vicenda sta ora emergendo nelle indagini delle autorità competenti.

Tre giovani detenuti nell'istituto penale per minorenni sono stati ricoverati all'ospedale “San Salvatore” dell’Aquila dopo aver ingerito ceramica e pile, nel pomeriggio di venerdì.A diffondere la notizia è il sindacato di categoria Fsa Cnpp-Spp che tuona contro una situazione assurda e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ingeriscono pezzi di ceramica e pile: tre detenuti del carcere minorile ricoverati in ospedaleTre detenuti del carcere minorile di L’Aquila sono ricoverati all’ospedale San Salvatore: hanno ingerito pezzi di ceramica e pile.

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Ingeriscono pezzi di ceramica e pile: tre detenuti del carcere minorile ricoverati in ospedaleLo fa sapere il sindacato della polizia penitenziaria Fsa Cnpp-Spp che ha già chiesto un nuovo incontro al sottosegretario Ostellari: Situazione assurda e intollerabile, denuncia parlando di problem ... ilpescara.it

Detenuti ingeriscono pile e detersivo. Uilpa: A Villa Andreino superata la capienza regolamentare, in aumento eventi criticiDue detenuti ricoverati in ospedale, uno è in rianimazione. Gli episodi risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti in carcere alla Spezia, a riportare la notizia è il sindacato Uilpa in una nota. Le ... cittadellaspezia.com

Tre detenuti minorenni ingeriscono frammenti di ceramica e pile nell'IPM dell'Aquila e finisco in ospedale. Il sindacato chiede interventi urgenti - facebook.com facebook